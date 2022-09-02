Также она предоставит модульные дома для 200 украинцев, потерявших жилье, и 10 бронированных контейнеров для временного проживания.

Финляндия передаст Украине пакет гуманитарной помощи на 35 миллионов евро.

Об этом сообщается в заявлении Министерства внутренних дел Финляндии.

Еще в июле правительство страны выделило 70 миллионов евро на поддержку Украины. Половину из этих средств начисляют сейчас.

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Отмечается, что 15 миллионов евро направят на гуманитарные нужды, а 8 миллионов передадут в фонд ООН, который помогает общественным организациям в Украине. Еще 5 миллионов передадут через Всемирную продовольственную программу, а 2 миллиона - в Фонд народонаселения ООН для помощи пострадавшим с юга и востока Украины. Также 15 миллионов евро пойдут на выплату зарплат работникам сферы образования.

Кроме того, Финляндия предоставит модульные дома для 200 украинцев, которые потеряли жилье, и 10 бронированных контейнеров для временного проживания. Последние передадут в прифронтовые регионы для спасателей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Финляндии допускают вероятность войны в Европе за пределами Украины.

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