Больше всего из Украины экспортируют продовольственные товары, металлы и оборудование.

За 11 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил 101,9 миллиарда долларов. В течение января-ноября в страну импортировали товаров на сумму 63,6 миллиарда долларов, а экспортировали - на 38,3 миллиарда долларов.

Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, в число стран, из которых больше всего импортировали товаров в Украину, вошли Китай - 13 миллиардов долларов, Польша - 6,3 миллиарда долларов и Германия - 4,8 миллиарда долларов. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 4,4 миллиарда долларов, Испанию - на 2,7 миллиарда долларов, Германию - на 2,7 миллиарда долларов.

Отмечается, что в общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории:

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машины, оборудование и транспорт - 22,2 миллиарда долларов;

продукция химической промышленности - 10,7 миллиарда долларов;

топливно-энергетические товары - 8,2 миллиарда долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары - 22,6 миллиарда долларов, металлы и изделия из них - 4,1 миллиарда долларов, а также машины, оборудование и транспорт - 3,2 миллиарда долларов.

Украинская международная торговля - что известно

В апреле 2024 года Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге поддержал в первом чтении продление временных мер по либерализации торговли для Украины с одновременной защитой фермеров ЕС.

Кроме этого, 2 декабря стало известно, что, несмотря на неизменную поддержку Польши Украины в войне против РФ, Варшава демонстрирует негативное отношение к украинскому сельскохозяйственному экспорту.

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