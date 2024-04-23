Документ о продлении либерализации торговли согласовали в первом чтении.

Европарламент на своем пленарном заседании в Страсбурге поддержал в первом чтении продление временных мер по либерализации торговли для Украины с одновременной защитой фермеров ЕС, пишет "Укринформ".

Отмечается, что решение о продлении приостановления импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС с учетом защитных механизме поддержали 428 депутатов. Против проголосовал 131 политик.

Текст документа попал на первое чтение после того, как парламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о либерализации торговли до 5 июня 2025 года. Предполагается, что Еврокомиссия может принимать быстрые действия и вводить любые меры, которые она сочтет необходимыми, если украинский импорт повлечет значительные нарушения на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС.

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В рамках усиленных защитных мер, направленных на защиту фермеров ЕС, экстренное тормоз может срабатывать для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно: мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы и меда. Для сравнения будут учитываться данные второй половины 2021 года, а также период 2022-2023 годов. Кроме того, Комиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерновых, в частности, пшеницы.

Торговый безвиз с ЕС

Украина получила беспошлинный доступ на рынки ЕС в феврале 2022 года. Затем его действие продлили еще на год. В начале марта 2024 года евродепутаты одобрили предложение продлить свободную торговлю до 5 июня 2025 года. Однако 14 марта депутаты Европарламента внесли поправки по усилению гарантий для фермеров ЕС.

Представители государств-членов ЕС подтвердили предварительное соглашение, достигнутое председательством Совета и представителями Европейского парламента, о продлении приостановления пошлин и квот на украинский экспорт в начале апреля 2024 года.

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