Аналитики считают, что курс долара хоть и может упасть ниже уровня в 37 грн/$, но украинцам вряд ли удастся воспользоваться этим трендом.

В Украине наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты. Курс доллара "пробил" установленную Нацбанком фиксированную отметку в 36,6 грн/$, но пока только в покупке.

Об этом пишет UBR.ua. По словам старшего экономиста Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрия Гайдая, что разница между официальным и наличным курсами уже меньше 2%, тогда как в июле она достигала 28%, а в сентябре - 16%.

Среди причин такого сокращения спреда Гайдай выделяет такие факторы, как уменьшение спроса на наличную валюту у населения; отсутствие эмиссии гривни с конца прошлого года; увеличение предложения из-за сезонной продажи валюты аграриями; рост индекса ожиданий деловой активности от бизнеса; а также работа НБУ с руководителям коммерческих банков по вопросу финмониторинга при транзакциях.

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По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максима Орыщака, доллар в Украине не растет еще с октября прошлого года. Он убежден, что этому способствует финансовая поддержка стран-партнеров.

"Сначала это считалось сезонным фактором, затем активностью агросектора. Однако в первую очередь такую уверенность гривне придает стабильная финансовая поддержка со стороны кредиторов, что позволяет не переживать о дефолте, быть в состоянии планировать золото-валютные резервы страны и готовыми справиться с бюджетными тратами, несмотря на продолжающуюся войну", - говорит Орыщак.

Еще одной причиной наблюдаемых тенденций на валютном рынке эксперт называет действия Нацбанка и властей, благодаря которым банки могут самостоятельно устанавливать курс валют, что снижает спекулятивные настроения.

"Также важны меры по наполнению бюджета Украины путем создания условий для активности бизнеса, несмотря на активные боевые действия и разрушенную инфраструктуру. Кроме того, ситуация на валютном рынке стала в целом сбалансированная. Спрос и предложение мешают спекулятивным настроениям расти, а это один из главных отличительных моментов на валютном рынке до войны и во время войны", - сказал Орыщак.

Эксперты также считают, что курс долара хоть и может упасть ниже уровня в 37 грн/$, но украинцам вряд ли удастся воспользоваться этим трендом.

"Курс доллара по 35 грн/$ - это оптимистичные оценки, которые также имеют право на существование. Но для населения это не станет возможностью купить доллар по 35 грн, и товары в стране не подешевеют. По разным причинам. Поэтому важно, что курс валют играет для населения меньшую роль, а значит, заниматься ценообразованием без спекулятивной составляющей будет проще, как и контролировать инфляцию в стране в будущем", - считает Орыщак.

По мнению аналитиков, основным "тормозом" для снижения стоимости наличной валюты является официальный курс НБУ, сдерживающий любые тенденции на укрепление гривни ниже установленного порога. Дальнейшее снижение курса теоретически возможно только при изменении официального курса НБУ в меньшую сторону.

"Если курс уходит ниже 37 грн/$, то банки начинают его выкупать, потому что зачем идти на межбанк, если можно купить его у населения. Это значит, что начинает формироваться спрос, и он становится движущей силой. А если растет спрос, то растет и курс, который "возвращается" обратно. Да, эпизодически, ситуативно можно спускаться ниже, но ненадолго. Наличный курс может упасть ниже, если Нацбанк сдвинет курс ниже. Пойдет ли на это Нацбанк, не думаю", - сказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Вместе с тем, эксперты считают, пока рано говорить о долгосрочной тенденции укрепления гривни ввиду нестабильной ситуации. По их мнению, доллар, скорее всего, будет дорожать, хотя и не могут спрогнозировать сроки. По их мнению, толчком к росту стоимости валюты может стать ситуация на мировом нефтяном рынке.

"Как риск для роста доллара в Украине мы рассматриваем ситуацию на рынке энергоресурсов во всем мире. В силу того, что страны ОПЕК+ спровоцировали резкие ценовые колебания на нефть, можно ожидать удорожания бензина и у нас, а значит может повыситься спрос на валюту для будущих закупок энергоресурсов", - отметил Орыщак.

Курс доллара в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни увеличил укрепление с начала года до 6% и продолжает рост, а спред между курсами купли-продажи сузился на 15 копеек. Население не спешит покупать безналичную валюту на депозиты, поскольку безналичные и наличные курсы уже максимально сблизились.

Ранее эксперты прогнозировали, что курс доллара в Украине в апреле будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл.

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