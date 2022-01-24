Антитабачные общественные организации больше зарабатывают деньги, чем борются с курением, полагают эксперты.

Общественные организации, которые занимаются реализацией антитабачных кампаний, превратили "борьбу с курением" в бизнес по давлению на легальных производителей табака, а также могут получать финансирование от контрабандистов и производителей контрафактной продукции. Об этом рассказали эксперты, опрошенные журналистами программы "Особливий погляд", которая вышла в эфир на "5 канале" 22 января.

"В этой области активисты ежегодно разворачивают широкий фронт боевых перфомансов, которые должны уменьшать количество курильщиков. Но грантовые миллионы идут если не на имитацию борьбы, то на борьбу против здравого смысла и легального бизнеса", отмечают авторы сюжета.

Они приводят пример принятого Верховной Радой законопроекта 4358, который в начале января подписал президент Владимир Зеленский как закон 1978-IX. Документ изначально вносила в парламент ОО "Жизнь", которая получает финансирование от фондов, близких к американскому предпринимателю Майклу Блумбергу. Эта организация позиционировала законопроект как имплементирующий в украинское законодательство европейские нормы. Зато в законопроект попытались запихнуть сверхжесткие нормы, о которых даже в развитых странах Западной Европы никто не говорит. Например – норму о запрете выкладки сигарет или запрете продавать сигареты даже совершеннолетним, отмечают журналисты.

"Это следствие именно того, что люди, занимающиеся антитабачными кампаниями, не имеют соответствующих знаний и это действительно одна из таких основных проблем именно в этой сфере. Ни у кого нет ни юридического, ни экономического, ни медицинского образования", – говорит председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Из-за низкого качества подготовки и желания "продавить" в законопроект ряд неоправданных ограничений парламент уже неоднократно отклонял предыдущие версии документа. Более того, согласно ряду исследований, запреты, которые предлагалось ввести, вообще мало влияли бы именно на поведение курильщиков, отмечается в сюжете. К примеру, на форму и дизайн упаковки, которые предлагалось стандартизировать, обращают внимание только 2% курильщиков. То есть, на уменьшение курения такое регулирование не влияет.

"Невозможно курильщиков путем жестких запретов заставить бросить курить. То есть это невозможно ни в одной стране мира, и поэтому все страны применяют разные хитрые инструменты для этого. Предлагают переходить на никотиновые пластыри, продукцию меньшего риска и многие другие меры, но не путем тупых запретов", – отмечает координатор экспертной группы Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Между тем эксперты убеждают: антитабачные активисты в своих инициативах обходят рычаги, которые могли бы уменьшить количество курильщиков и приблизить украинскую борьбу с курением к европейским нормам. Например, о том, что делать с незаконным оборотом сигарет – в законе №1978-IX ни слова. "Возникает подозрение, что у активистов "на чай" не только от Блумберга, но и от тех, кто крышует теневой рынок", предполагают журналисты. "Задействовано было лобби также со стороны антитабачных кампаний, финансируемых черным рынком. Со стороны антитабачных кампаний, финансируемых теми же контрафактными производителями. К сожалению, лобби серых и черных схем в этом случае оказалось сильнее", – уверен исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Тем временем активисты, по данным журналистов, "готовятся к новой атаке в своей антитабачной борьбе". Например, снова собираются инициировать запрет видимого размещения сигарет. Уже сейчас эксперты сигнализируют: очередные инициативы антитабачников – как из общественных организаций, так и парламента – это новый удар по легальному бизнесу и рука помощи теневикам. Авторы приводят соответствующую цитату от представителей ОО "Життя".

"Чем больше они продемонстрируют каких-то активностей, тем больше могут получить потом дополнительные средства и отчитаются, что вот мы старались... Это люди просто на этом живут, причем на протяжении многих лет, иногда десятилетиями", – говорит Борис Кушнирук.

"С такими гастарбайтерами государству лучше быть на расстоянии, объясняют эксперты. Общественный активизм, как накатанный бизнес, только закручивает гайки легальному сектору и стимулирует тень. Зачем это Украине, если табачный рынок чисто запретами никто в мире так и не урегулировал?" – резюмируют авторы сюжета.