Блокчейн и цифровые активы радикально изменят мировую экономику и привычный жизненный уклад в ближайшие 5-10 лет. Поэтому в большинстве развитых стран мира идут процессы легализации децентрализированных платежных систем и цифровой валюты. Соответствующий законопроект №3637 "О виртуальных активах", недавно принятый ВР во втором чтении, является гарантией того, что криптобизнес в Украине не станет жертвой ошибочных толкований классических правовых норм. Кроме того, легализация виртуальных активов – первый шаг к проактивной позиции Украины и мощный сигнал для мировых криптоинвесторов.

Об этом заявил предприниматель, IT-инвестор, основатель международной компании White Rock Management Сергей Тронь в интервью для Bitcoin Magazine.

"Новый документ позволит криптокомпаниям работать в понятном, легальном поле. Благодаря этому криптоиндустрия в Украине сможет развиваться быстро и динамично. Игроки рынка и инвесторы получат юридическую защиту и возможность принимать решения путем открытых консультаций с государственными органами и гражданским обществом", - заявил Сергей Тронь.

В частности, согласно законопроекту "О виртуальных активах" криптокомпании смогут легально оказывать целый спектр услуг, связанных с виртуальными активами (хранение, управление, обмен, перевод и т.п.). Участники рынка, в свою очередь, имеют право на открытие счетов в банках для расчетов по операциям с виртуальными активами, судебную защиту своих прав, самостоятельное определение цен, по которым осуществляются операции с криптовалютой, и пр.

"Иностранные криптокомпании также смогут регистрироваться в Украине и зарабатывать деньги в нашей стране. В целом, на каждый отдельный вид деятельности необходимо получить специальное разрешение. Таким образом рынок получил базовые правила игры, а криптоинвесторы наконец-то смогут покинуть "серую зону"", - пояснил Сергей Тронь.

Кроме того, в Украине появится специальная институция – регулятор рынка виртуальных активов.

"Мы должны совместить высокий уровень экономической и инвестиционной свободы с высоким уровнем финансовой безопасности. Только так украинская криптоиндустрия сможет стать динамичным, цивилизованным и конкурентным рынком", - подчеркнул Сергей Тронь.

Также инвестор отметил, что пока законопроект является рамочным документом, который требует дальнейшей детализации с помощью подзаконных актов и других программных документов. Он вступит в силу только после внесения поправок об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами в Налоговый кодекс. Процесс может занять до одного года.

"Конечно, желательно, чтобы все необходимые правки были приняты в кратчайшие сроки. Без этого украинская криптоиндустрия не получит необходимого импульса. Финальная цель – запуск полноценной инфраструктуры майнинга и торговли криптовалютами", - сказал Сергей Тронь.

Напомним, что 8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах". Сейчас документ ожидает подписи президента Украины.

Автор: Иван Бойко