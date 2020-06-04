Экс-министр Рева о введении второго уровня пенсионной системы: афера века

Введение в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы) вызвало волну критики. Искать альтернативу ее введению уже призвала, в частности, Федерация работодателей Украины.

Вместе с тем бывший министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в Украине нет условий для внедрения такой системы, передает "24 канал".

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"О каком накоплении идет речь? Ну хорошо, соберете вы 100 млрд в негосударственные пенсионные фонды. 7% сразу заберут на администрирование. На минуточку, это 7 млрд грн на год... Дальше что? В какие ценные бумаги будут вкладываться эти средства? Покажите хоть одну структуру, которая присутствует на фондовом рынке Украины 20 лет. Назовите, хоть одну! Никакой нет", – убежден эксперт.

По словам Ревы, так называемые "пенсионные" средства пойдут в конце концов на финансирование государственного долга Украины, что приведет к тому, что государство просто "кинет" пенсионеров, как это было с вкладчиками советского Сбербанка.

"И если Украина не объявляет дефолт по долговым обязательствам, потому что боится последствий от международных финансовых организаций, то ли боится она своих пенсионеров, которых государство просто кинет, как это было с вкладчиками советского Сбербанка? Вопрос риторический. Поэтому вывод очень простой – это афера века. И те, кто ее проталкивает, просто негодяи!".

Вместе с тем специалисты утверждают, что введение новой системы сразу нанесет вред официальному бизнесу, на плечи которого в том числе лягут выплаты в пенсионный фонд. При этом легальные работодатели, которые честно платят все налоги, потеряют свою конкурентоспособность под постоянно растущим фискальным нагрузкам. А те, кто решил работать "в черную" или "серую", получают сверхприбыли.

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