Экс-чиновник Фонда гарантирования предстанет перед судом за миллионные хищения

Своими действиями подозреваемый нанес Фонду ущерб на сумму более 5 миллионов гривень.

Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов физических лиц по факту растраты активов банка ПАО "АКБ Капитал" путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в должности уполномоченного лица Фонда по ликвидации ПАО "АКБ Капитал", точно зная об имеющейся задолженности перед банком у кредиторов, безосновательно утверждал отсутствие такой задолженности у отдельных заемщиков. "В результате указанных действий из ряда объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение, что в дальнейшем привело к фактической потере этих активов для банка. Выводами судебно-экономических экспертиз по состоянию на настоящее время подтверждены убытки, причиненные Фонду гарантирования вкладов физических лиц, на сумму более 5 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере, соответствующем сумме нанесенного ущерба.