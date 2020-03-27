Руководство банка "Богуслав" предстанет перед судом за миллионные хищения

В деле также фигурирует главный экономист Нацбанка.

Прокуратурой города Киева утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц ПАО "Банк Богуслав", которых подозревают в нанесении ущерба финучреждению на 21,6 миллиона гривень.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Согласно материалам следствия, между ПАО "Банк Богуслав" и коммерческой структурой, "подконтрольной" указанным должностным лицам, был заключен кредитный договор на сумму более 21,6 миллиона гривень, а в качестве залога передано несуществующее имущество в виде промышленного оборудования.

"Несмотря на отсутствие залогового имущества, заместителем председателя правления банка, который действовал в сговоре с заместителем начальника Управления корпоративного бизнеса банка и начальником службы безопасности, на счета подконтрольной компании были перечислены 21,6 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

В результате невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствия залогового имущества, которое обеспечивало бы их возвращения, ПАО "Банк Богуслав" был нанесен ущерб на вышеуказанную сумму.

По результатам предварительного расследования должностным лицам банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка).

Кроме того, сообщается о подозрении главному экономисту Нацбанка, подписавшему акт проверки залогового имущества, несмотря на его отсутствие, по ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка).

После ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

С целью возмещения ущерба, причиненного преступлением, прокурором в интересах государства в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц в уголовном производстве заявлен гражданский иск на вышеуказанную сумму.