С момента старта программы уполномоченные банки уже выдали 8430 займов на общую сумму в 19,7 миллиарда гривень.

Украинские банки в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предоставили 287 новых кредитов на общую сумму 807,6 миллиона гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что с момента старта программы уполномоченные банки уже выдали 8430 займов на общую сумму в 19,7 миллиарда гривень. Из них 11,709 миллиарда гривень были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,670 миллиарда гривень предприниматели получили на капитальные инвестиции и 4,319 миллиарда гривень - в качестве антикризисных кредитов под 3%.

"На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства уже заключил соглашения о сотрудничестве с 23 банками", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

28 декабря Кабмин внёс изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

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Автор: Екатерина Жирий