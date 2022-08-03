Гривня укрепилась и относительно евро, и относительно доллара.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 50 копеек – до 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня укрепилась на 40 копеек – до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,40 грн за долл., евро – 39,73 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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