Курс гривни к евро установлен на уровне 42,26 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 24 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,59 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 19 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,26 грн/евро, то есть гривня выросла на 5 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,58/39,60 грн/долл., евро – 42,24/42,25 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 23 апреля, снизился на 25 копеек и составляет 39,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 25 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

Министерство экономики обнародовало консенсус-прогноз за апрель, в котором учтены прогнозы двух групп экспертов. Согласно прогнозу, среднее значение курса доллара в этом году составит 40,33 гривни, но к концу 2024 года американская валюта достигнет отметки 41,67 гривны за доллар.

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