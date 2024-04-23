Отмечается, что доллар по отношению к гривне будет расти.

Эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине до конца текущего года. Отмечается, что среднее значение курса доллара в этом году составит 40,33 гривни, но до конца 2024 американская валюта достигнет отметки 41,67 гривни за доллар.

Министерство экономики обнародовало консенсус-прогноз за апрель, в котором учтены прогнозы двух групп экспертов. Оптимисты сделали свой прогноз, считая, что война в Украине закончится в этом году, а вторая группа считает, что полномасштабное вторжение РФ продлиться дольше.

Согласно первому прогнозу, средний курс в 2025 году на уровне – 42,6 гривны и вырастет до 45,7 гривны к 2026 году.

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Согласно второму прогнозу, средний курс 42,70 гривны и рост до 44,80 гривны в конце года

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

В Международном валютном фонде сделали прогноз курса до 2029 года. Так, в МВФ указали, что с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривен за доллар.

В свою очередь аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 26 апреля будет находиться в пределах широкого коридора покупки и продажи от 39,20 до 40,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 39,35 до 40,65 грн/долл.

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