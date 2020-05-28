Долги по зарплате в Украине достигли почти 3 миллиардов гривень

Задолженность перед работниками экономически активных предприятий незначительно выросла, на 0,3%, до 1,8 миллиарда гривень.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2020 года выросла на 1,1% по сравнению с мартом, и на 1 мая 2020 года составила 2,997 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 мая текущего года составила 1,822 миллиарда гривень, что на 0,3% больше показателя на 1 апреля 2020 года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4 723 гривни в месяц, или 28,31 гривни в час.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2020 года составила 3,034 миллиарда гривень, что на 14,7%, или на 389,3 миллиона гривень, больше, чем на 1 января 2019 года.

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