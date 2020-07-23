Reuters: Украина возвращается на рынок бондов с новым главой НБУ

Эксперты говорят, что история с отставкой главы НБУ была досадным эпизодом в глазах инвесторов, но позитивная украинская история остается для них убедительной.

Правительство Украины объявило о намерении на этой неделе возобновить выпуск евробондов после вынужденной приостановки продажи ценных бумаг на 1,75 миллиардов долларов в начале июля. Тогда причиной стала отставка председателя Национального банка, которая смутила инвесторов.

Об этом пишет Reuters, добавляя, что Киев нанял международные банки для организации выпуска евробондов в долларах США. Также он собирается объявить о программе обмена просроченных евробондов, срок погашения которых приходится на 2021 и 2022 год.

Издание напоминает, что экс-глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, пожаловавшись на "систематический политическое давление". Новый руководитель украинского Нацбанка Кирилл Шевченко был назначен на прошлой неделе, пообещав сохранить свободу ведомства от политического вмешательства. Выпуск новых бондов опирается на его назначение. Хотя инвесторы говорят, что многое будет зависеть от того, насколько сам Шевченко будет независимым.

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В среду украинские евробонды, выпущенные в долларе, снова выросли, а некоторые из них подорожали больше всего за время до назначения Шевченко.

"Я еще не видел цены, но, вероятно, им придется заплатить на несколько базовых пунктов больше после драмы вокруг центрального банка, но не на много", - сказал Виктор Шабо из Aberdeen Standard Investments.

"Если оглянуться, размер пакета был сначала на уровне 6,5-7 миллиардов долларов. Люди хотели покупать тогда и, думаю, они захотят это сделать и сейчас. Поэтому ситуация особо не ухудшилась", - добавил он.

Нацбанк провел телефонный разговор с инвесторами на этой неделе перед продажей новых евробондов.

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"Во время вчерашнего звонка с инвесторами, новый председатель Нацбанка заверял в сохранении независимости НБУ, а также что цели ценовой и финансовой стабильности остаются без изменений", - сказал эксперт Allianz Global Investors Ричард Хаус.

"Эпизод был досадным, но не подорвал в целом положительную историю Украины", - добавил он, напоминая об отставке Смолия.

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