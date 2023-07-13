Теперь "Акт о поддержке производства боеприпасов" должен окончательно одобрить Совет ЕС, чтобы документ приобрел статус закона.

Европейский парламент поддержал планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе, чтобы решить проблему нехватки снарядов.

Как сообщает сайт Европарламента, соответствующий " Акт о поддержке производства боеприпасов "поддержало 505 депутатов, выступило "против" - 56 и "воздержалось" - 21.

Теперь этот акт должен окончательно одобрить Совет ЕС, чтобы он стал законом. Ранее Совет ЕС согласовал текст документа, за который сегодня проголосовали евродепутаты.

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Согласно проголосованному тексту, цель этого акта заключается в ускорении поставок боеприпасов и ракет в Украину и предоставлении помочь странам-членам ЕС для пополнения их арсеналов.

При этом, путем воплощения целенаправленных мер, в том числе выделения 500 миллионов евро на финансирование, этот акт направлен на создание условий для наращивания промышленного потенциала в Евросоюзе для решения вопроса текущей нехватки оборонной продукции, особенно артиллерийских снарядов, ракет и их компонентов.

Также, во время переговоров с Советом ЕС, евродепутаты отстояли позицию, что соответствующее финансирование будет направляться на более разнообразные проекты, и что малые и средние предприятия получат право на более высокую ставку в финансировании. Евродепутаты обеспечили новое финансирование, которое не будет выделяться за счет ранее согласованного финансирования.

Депутаты также отстаивали позицию, чтобы страны ЕС обеспечивали Украину боеприпасами в соответствии с этим законодательством без ограничений на экспорт.

Оружие для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, в марте главы государств и правительств ЕС согласовали решение предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов на протяжении года. После нескольких недель споров 3 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза согласовал механизм закупки боеприпасов и ракет для украинской армии на сумму 1 миллиард евро.

Также Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро для увеличения потенциала оборонной промышленности Евросоюза.

1 июня Европейский парламент поддержал увеличение европейского производства боеприпасов и ракет для нужд Украины. Европейская комиссия будет определять и постоянно контролировать наличие такой оборонной продукции, ее компонентов, и соответствующих сырьевых ресурсов, говорится на сайте.

После этого евродепутаты начали переговоры с Советом ЕС с целью достижения политической договоренности.

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