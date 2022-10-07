Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется уже в октябре.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла проект бюджета на 2023 год в первом чтении.

Как отметила на своей странице в Facebook народный депутат Украины Леся Забуранна, бюджет 2023 – это бюджет победы, которая точно наступит уже очень скоро.

"Соответственно, приоритет следующего года-финансирование нацбезопасности и обороны страны. По сравнению с утвержденными на текущий год, расходы увеличены на 244 млрд грн. В целом на эту сферу предусмотрено 1,1 трлн грн", - отметила нардеп. Видео дня

Второй, по ее словам, приоритет проекта бюджета – социальные программы /пенсии, субсидии, пособия малообеспеченным семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование/ (это еще 35% от всех расходов в проекте бюджета). Ведь "люди - это высшая ценность страны", подчеркнула Забуранна.

"Все другие расходы будут сокращаться (главная статья экономии – снижение расходов на органы государственной власти)", - предупредила Забуранна.

Стоит отметить, что в проекте бюджета создается фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере 19 млрд грн. Также Правительство предусмотрело предоставление трех новых трансфертов – 24 млрд грн - на поддержку самоуправления на деоккупованих территориях; 1,5 млрд грн – на обустройство безопасных условий в школах и 1 млрд грн – на приобретение школьных автобусов.

Что касается государственного долга, то он вырастет вдвое, по сравнению с имеющимся, по состоянию на 31 августа этого года - до 6,4 трлн грн.

"Украина платит слишком высокую цену за полномасштабную войну, которую развязала Россия. Речь идет и о человеческих потерях, и потерях экономических. В этой ситуации рост долга является вполне понятным - стране надо выживать. На обслуживание госдолга в 2023 году будет направляться каждая четвертая гривна доходов бюджета. Чтобы профинансировать дефицит бюджета, правительство прогнозирует привлечь 1,7 трлн грн от государственных заимствований. 95% из них - внешние", - сообщила Забуранна.

Учитывая такие приоритеты и ограниченность ресурсов, нардеп детально обратила внимание на вопросы обеспечения выполнения социальных обязательств государства и какие меры будут осуществляться по основным бюджетным программам. В частности:

финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда - в объеме 232,9 млрд грн;

поддержка малообеспеченных семей - в объеме 72,9 млрд грн, в том числе:

предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме – 37,9 млрд грн;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью – 17,4 млрд грн;

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям-15,5 млрд грн;

социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства" в объеме 66,6 млрд грн, из которых на оказание помощи внутренне перемещенным лицам на жительство – 57,6 млрд грн.

"Социальные расходы во время войны едва ли не самые актуальные после военных. От своевременных выплат социальных пособий, пенсий, субсидий зависит значительное количество украинцев. В частности, Киевская городская организация ПП "Слуга народа" постоянно поддерживает связь с ВПО, которые нашли приют в нашем городе, и мы понимаем, что кроме информационной, социальной, психологической, юридической помощи, которую оказывают наши специалисты и волонтеры, финансовая поддержка со стороны государства крайне важна именно сейчас, для поддержки наиболее уязвимых граждан, которые пострадали от последствий войны", - отметила Забуранна.

Бюджет Украины 2023: что известно

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год. В нем, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

21 сентября Верховная Рада заслушала представление министром финансов проекта госбюджета-2023 и "приняла к сведению".

7 октября парламент утвердил проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении. После почти трех часов обсуждения правок, "за" проголосовал 251 депутат.

Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется тоже в октябре.

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