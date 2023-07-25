Размер выплат составит от 450 грн до 3 100 грн.

Ко Дню Независимости Украины государство обеспечит разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отличились, защищая страну.

Кабинет министров 21 июля принял постановление "Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований", сообщили в Минсоцполитики.

Согласно постановлению, выплаты ко Дню независимости граждане получат в размерах от 450 грн до 3 100 грн., в том числе, как благодарность за вклад в защиту страны.

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Постановление правительства устанавливает следующие размеры выплат для определенных категорий лиц:

лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам - I группы-3 100 грн; II группы - 2 900 грн; III группы - 2 700 грн;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1 000 грн;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 3 100 грн;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не поженились второй раз - 650 грн;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины - 1 000 грн.;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 грн.

Отмечается, что размер денежной помощи исчислялся, исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, - 2 093 грн. так, для выплаты участникам боевых действий применен коэффициент 50% прожиточного минимума, для членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины - 30% и участникам войны - 20%.

Как сообщал УНИАН, для жителей Николаевской и Херсонской областей, пострадавших от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС, предусмотрена единовременная денежная помощь. Выплаты возможны в сумме 5000 грн на каждого человека - от правительства Украины, и 6600 грн - от Международной организации по миграции ООН.

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