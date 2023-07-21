В Украине запустят двухлетний эксперимент по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и их боевым частям.

Кабинет министров на заседании 21 июля принял постановление о запуске массового производства боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов. Именно украинские дроны атаковали Крымский мост на этой неделе.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, по предложению трех министерств (обороны, цифровых технологий и стратегических отраслей промышленности) в течение двух последующих лет в Украине проведут эксперимент по производству, закупке и поставке боеприпасов к беспилотным системам и их боевым частям.

Принятое постановление утверждает порядок реализации эксперимента, получение статуса производителя боеприпасов для БПЛА и требования к предприятиям.

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"Мы уже достигли значительных результатов в количестве БПЛА отечественного производства на фронте. Но с их увеличением возрастает и потребность в боеприпасах. Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Это не всегда надежно и эффективно. Теперь ситуация изменится", – добавил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, сегодня Кабмин разрешил частным компаниям легально производить боеприпасы для дронов. Это открывает возможности для разработки и масштабирования технологических продуктов.

Украинские дроны - что известно

Украина планирует наладить промышленное производство дронов.

24 марта Кабинет министров принял постановление, которое должно ускорить создание и поставку отечественных дронов на фронт. В частности, правительство разрешило производителям БПЛА активнее развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями. Вместо того, чтобы тратить месяцы на ненужную бумажную и бюрократическую работу — ускоренный допуск БПЛА к эксплуатации, их закупку и поставку на фронт.

По данным Минобороны, с 22 февраля 2022 года на вооружение украинской армии было принято 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства.

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