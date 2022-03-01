Как пояснили в агентстве, боевые трофеи не подлежат отражению в декларации, так как приобретены не вследствие заключения какого-либо вида сделки.

Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь ее стоимость не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн).

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн). Соответственно, подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней в случае захвата такого хлама так же не нужно (такая вот тавтология)", - заявили в НАЗК.

Как пояснили в агентстве, боевые трофеи не подлежат отражению в декларации, потому что, во-первых, приобретены не вследствие заключения какого-либо вида сделки, а агрессии РФ; а во-вторых, они обычно уже уничтожены и выведены из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку.

В то же время НАПК продолжает обеспечивать техническую возможность подачи сообщений "о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно приобретения объектов, захваченных в рашистской армии, в случае наличия желания субъектов декларирования осуществить такие действия".

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