Пока это в основном символическое событие, учитывая, что Россия уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира.

Россию отделят от дефолта всего несколько часов, сегодня вечером заканчивается льготный период по пропущенным платежам по облигациям на сумму около 100 млн долларов, заблокированным из-за широкомасштабных санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что официального заявления не будет и Россия уже оспаривает это обозначение, но если инвесторы не получат свои деньги к установленному сроку, в понедельник утром наступит дефолт.

Пока это в основном символическое событие, учитывая, что Россия уже является экономическим, финансовым и политическим изгоем в большинстве стран мира. Но это показывает, как США, Европа и другие страны закрутили гайки с момента начала вторжения в Украину в феврале, чтобы сделать для России практически невозможным ведение нормальной финансовой деятельности.

Для России это будет первый иностранный дефолт с момента отказа большевиков от долгов царской эпохи в 1918 году.

В начале этого года страна была очень близка к такому моменту, но сумела сбежать, изменив методы оплаты. Впоследствии этот альтернативный путь был перекрыт в мае – всего за несколько дней до выплаты 100 миллионов долларов – когда США закрыли лазейку в санкциях, которая позволяла американским инвесторам получать выплаты по государственным облигациям.

Теперь вопрос в том, что произойдет дальше, поскольку рынки сталкиваются с уникальным сценарием дефолта заемщика, который имеет готовность и ресурсы платить, но не может.

"Объявление дефолта - это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать в большинстве зарубежных стран", - заявил Такахиде Киучи, экономист Исследовательского института Nomura в Токио.

Поскольку санкции против российских органов власти, банков и физических лиц все больше перекрывают пути платежей, Россия утверждает, что выполнила свои обязательства перед кредиторами, перечислив майские платежи местном платежному агенту, даже если инвесторы не имеют средств на собственных счетах.

Ранее сообщалось, что Россия переходит на выплату в рублях по внешнему валютному долгу. Западные инвесторы давали понять, что в рублях оплату не примут и сочтут это дефолтом РФ.

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