Выделенные средства пойдут, в частности, на жилье для ВЛП, а также на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

Германия выделяет на восстановление Украины дополнительные 111 миллионов евро. Соответствующее решение согласовал государственный секретарь в Министерстве экономического сотрудничества и развития ФРГ Йохен Фласбарт во время визита в Киев 18-19 апреля.

Об этом пишет DW со ссылкой на Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Часть средств будет инвестирована в жилье для внутренне перемещенных лиц.

Также деньги направят в поддержку украинских муниципалитетов, например, для ремонта и оснащения детских садов, школ и больниц.

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Более половины из указанных средств Германия инвестирует в украинские проекты сотрудничества с Международной организацией по миграции для восстановления общественной инфраструктуры на уровне объединенных территориальных громад.

"Восстановление Украины будет огромной задачей для страны, ее народа и для нас как международного сообщества. И оно уже начинается, хотя войне, к сожалению, конца еще не видно. Эта долгосрочная перспектива и раннее планирование важны. Мы хотим показать народу Украины, что мы будем продолжать солидарно быть на его стороне", - прокомментировал Фласбарт.

Он назвал выделенную помощь "инвестицией в будущее Европы", поскольку "сильная экономическая Украина также будет важной опорой нашего общего европейского процветания".

Отмечается, что общая гражданская поддержка Украины со стороны правительства Германии с начала войны (без учета расходов на поддержку беженцев из Украины в Германии) составляет около 3,6 млрд евро.

Финансовая помощь Украине - новости

Как сообщал УНИАН, Нидерланды предоставят 100 миллионов евро через Всемирный банк в виде гарантий для финансирования аграрных компаний в Украине и на закупку генераторов, чтобы помочь людям пережить предстоящую зиму.

Ранее стало известно о намерении правительства Японии направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать социальные и гуманитарные расходы. Перед этим, 1 февраля, правительство Японии выделило 170 миллионов долларов на восстановление Украины.

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