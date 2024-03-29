Перечисленные суммы пенсионеры смогут получить только в июне.

С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Также это касаются граждан, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Отмечается, если на 1 марта 2024 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с его учетом. При этом пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или перерасчете. Если целесообразно, может учитываться в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения/предварительного перерасчета пенсии.

При этом показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении или перерасчете пенсии, не меняется.

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Если после назначения пенсии на 1 марта 2024 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2024 года. В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая).

То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля, подчеркнули в Пенсионном фонде.

Пенсии в Украине

Ранее УНИАН писал, что некоторые категории пенсионеров могут получить денежную помощь. Части пенсионеров, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, предоставляется денежная помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

С 1 марта 2024 года в Украине состоялась индексация пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

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