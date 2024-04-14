В нашей стране более 10 миллионов пенсионеров, поэтому вопрос о том, какая пенсия, повышение выплат всегда животрепещущий.

В Украине достаточно большой процент пенсионеров, поэтому вопрос выплат стоит очень остро. По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 апреля 2024 года всего насчитывается 10 154 705 человек. При этом украинская власть каждый год старается проиндексировать выплаты пенсионерам.

УНИАН разбирался, какая пенсия в Украине.

Какая бывает государственная пенсия - виды выплат

Законодательство нашей страны предусматривает четыре вида пенсионных выплат:

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пенсия по возрасту – ее назначают при наличии нужного страхового стажа и достижению определенного возраста;

пенсия для людей с инвалидностью;

пенсия по утрате кормильца – ее выплачивают нетрудоспособным лицам, которые были на содержании умершего кормильца;

пенсия за выслугу лет.

Размер такой пенсии не очень высокий, но каждый гражданин может отдельно откладывать себе на старость.

Минимальная пенсия в Украине 2024

Индексация пенсии в 2024 году в Украине прошла 1 марта и 1 апреля. В результате минимальная пенсия в Украине для разных категорий составила:

пенсионерам с недостаточным страховым стажем - 2725 гривень;

пенсионерам в возрасте 65-70 лет со стажем 30-35 лет, которые уже не работают - 3370 гривень;

пенсионерам 70-80 лет и стажем 30-35 лет - 3240 гривень;

пенсионерам старше 80 лет и стажем 20-25 лет - 3370 гривень;

пенсионерам младше 70 лет и стажем 30-35 лет - 2980 гривень.

Также существует социальная пенсия. Ее получают те, у кого нет необходимого трудового стажа.

С 1 января 2024 года на такую выплату могут рассчитывать граждане с трудовым опытом меньше 15 лет в возрасте 65 лет. Ее размер равен сумме, которая рассчитывается исходя из 2361 гривни (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность), и среднемесячного совокупного дохода семьи на одного человека за предыдущие полгода, но не более 3028 гривень (прожиточный минимум для трудоспособных лиц).

Стоит отметить, что социальная пенсия без трудового стажа пересчитывается раз в полгода. При этом учитывают изменения имущества и среднемесячный совокупный доход.

Стаж для пенсии на общих основаниях в 2024 году:

в 60 лет - не менее 31 года;

в 63 года - не менее 21 года;

в 65 лет - от 15 до 21 года.

В то же время, если не хватет пары лет, чтобы выйти на пенсию в текущем году, то его можно докупить. Так, один год стажа обойдется в 22% от минимальной зарплаты, что равно примерно 1760 гривнам.

Повысится ли еще пенсия в Украине 2024 - прогноз

Минимальная пенсия - не единственный размер выплат, которые получают украинцы. На самом деле, сумма пенсии варьируется.

Последние повышение пенсии на 8% (с учетом инфляции) коснулось и тех, кто получает высокий размер выплат. Так, максимальная пенсия в Украине в 2024 году составляет 23 610 гривень. При этом средняя пенсия в Украине, по данным ПФУ, составляет 5 743,27 гривень.

Как начисляется пенсия в Украине - механизм

При начислении пенсионных выплат учитываются несколько показателей, а именно:

средняя заработная плата - официальная средняя зарплата в стране за последние три года, с которой платили налоги;

индивидуальный коэффициент зарплаты - сумма отношений зарплаты лица, выходящего на пенсию, за определенный месяц к средней зарплате за то же месяц;

коэффициент страхового стажа - общий стаж умножается на 0,01.

Чтобы узнать ваш размер пенсии в Украине, нужно лишь перемножить все показатели.

Процесс расчета выглядит довольно-таки сложно. Если вы не хотите разбираться с показателями, то можно воспользоваться калькулятором пенсии в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины.

Ранее УНИАН писал, что изменится с 1 апреля 2024 в Украине.

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