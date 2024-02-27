В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц также увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту.

С 1 марта 2024 года в Украине предусмотрено проведение индексации пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров, рассказали в Кабмине.

Отмечается, что индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно. Будет перечислен показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсий.

Размер увеличения пенсии в результате перерасчетов не может быть меньше 100 грн и больше 1500 грн. Перерасчет будет проведен без дополнительных обращений пенсионеров, по материалам пенсионных дел. Коэффициент индексации – 1,0796.

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Предусмотрены следующие дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат:

размер пенсии неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет, имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, не может быть ниже 3370 грн;

у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, имеют страховой стаж 25 лет мужчины и 20 лет женщины, размер пенсионной выплаты не может быть ниже 3370 грн;

у пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, размер пенсионной выплаты не может быть ниже 3240 грн;

пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, минимальная пенсия исчисляется в размере, пропорциональном страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3240 грн;

у пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, у лиц с инвалидностью I группы, размер пенсионной выплаты не может быть ниже 2980 грн;

у других категорий пенсионеров, которые не работают (независимо от возраста и закона, согласно которому назначена пенсия), размер выплаты и ежемесячной государственной адресной помощи не может быть ниже 2725 грн.

Как отметили в ПФУ, также с 1 марта в связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 грн до 2361 грн увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума.

Пенсии в Украине

Кабинет министров 23 февраля принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн. размер повышения высчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

Причем пенсионеры могут увеличить размер выплат за счет надбавок. Речь идет о доплатах по возрасту. Могут получить надбавки за каждый полный год страхового стажа и не только.

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