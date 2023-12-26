До конца текущего года украинцам не стоит ждать резких изменений на валютном рынке.

Ситуация на валютном рынке в последние дни 2023 года будет обнадеживающей и едва ли не лучшей за последние 12 месяцев. Валютный рынок уверенно движется к единому курсу валют.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой отметил, что на безналичном рынке возможен возврат к временному преобладанию предложения над спросом, в результате чего курсовой коридор будет в пределах 37-37,75 грн/доллар и 39-40,5 грн/ евро.

"После отмены валютных ограничений наличный рынок будет уверенно следовать курсовому поведению межбанка, а игроки рынка будут конкурировать между собой собственными курсами. Кроме того, объективное доминирование предложения над спросом из-за "праздничного фактора" еще больше приблизит наличный курс к межбанковскому: мы предполагаем, что в последнюю неделю года разница будет почти нулевой. Такое сближение пока следует считать ситуативным, однако мы не исключаем, что это будет продолжаться и в начале 2024 года", - рассказал банкир в комментарии РБК-Украина

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Кроме того, он считает, что границы колебаний курсов на наличном рынке будут в пределах 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро. По его словам, валютный рынок движется к единому курсу валют.

"Таким образом, в последнюю неделю декабря будет продолжаться тенденция к постепенному приближению друг к другу курсов межбанка и наличного рынка. Кроме того, если посмотреть немного шире, то можно сказать, что уже действуют обстоятельства полностью "свободного" рынка, ведь "свободное" курсообразование на межбанке диктует условия наличному рынку", - отметил Лесовой.

Также он спрогнозировал, что в течение недели будут незначительные разновекторные колебания, но их влияние на валютный рынок будет едва заметным и не изменит нынешние тренды.

Курс доллара в Украине - прогнозы на 2024 год

Курс доллара в Украине в 2024 году будет колебаться несущественно, а ситуация на финансовом рынке будет оставаться более или менее стабильной.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют, что будет наблюдаться экономический рост в связи со снижением процентной ставки от НБУ до 16%, что положительно скажется на курсе, как и переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесово считает, что курсовая ситуация на валютном рынке в январе 2024 гда будет достаточно прогнозируемой. Он считает, что резких скачков не стоит ждать.

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