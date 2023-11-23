Большинство украинцев не верят в "парад скидок".

13% украинцев верят, что скидки в Черную пятницу есть, и половина из них планирует в этот период устроить шопинг.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Rakuten Viber, которая провела опрос среди украинцев и узнала, верят ли они в Черную пятницу и что планируют покупать. "Результаты опроса показали, что 66% не верят в "парад скидок" и считают это маркетинговым ходом. Еще 20% респондентов не ждут скидки, просто покупая то, что надо и когда надо. 13% опрошенных верят, что скидки в Черную пятницу есть: 6,5% собираются охотиться на скидки, остальные 6,5% верят, однако не планируют шопинг. Только 1% украинцев не слышали о Черной пятнице", – отмечается в сообщении.

Также команда Rakuten Viber спросила, что именно планируют покупать украинцы в этом году во время распродаж. 67% украинцев ничего не будут покупать, 10% будут ориентироваться на скидки.

Видео дня

"Остальные респонденты откладывали шопинг в ожидании Черной пятницы: самой популярной категорией стали одежда и обувь — их планируют приобрести 7% опрошенных. Акции на технику для дома ждут 4%, на гаджеты — также 4%. 3% украинцев будут покупать косметику, продукты для ухода за собой и витамины, чуть меньше будут покупать товары для дома и ремонта (2%), и товары для домашних любимцев (2%)", – говорится в исследовании.

Меньше всего опрошенных отметили, что приобретут товары для авто (1%) и подписки на полезные сервисы (менее 1%).

Отмечается, что опрос проводился анонимно онлайн, в нем приняли участие более 46 тыс. украинских пользователей Viber.

Что известно о Черной пятнице

"Черная пятница" традиционно отмечается в последнюю пятницу ноября. Однако "ценопад" чаще всего действует не только в последний день рабочей недели, но и за несколько дней до и после него.

Обычно в это время магазины выставляют на продажу товары по существенно низким ценам, причем размер скидки иногда достигает невиданных 50, 70 и даже 80%. По крайней мере, если верить ценникам.

"Черная пятница" впервые появилась в США в середине 20 века, в Украине проводится с 2013 года.

Вас также могут заинтересовать новости: