Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине рассчитывают получить все 300 млрд замороженных активов РФ.

Механизм получения Украиной средств от замороженных за рубежом активов РФ дорабатывают. Деньги пойдут на закупку оружия и боеприпасов, в частности, в самой Украине. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Также часть денег будет направлена для подготовки энергетического сектора к зиме", – говорит госпожа посол.

По ее словам, разработка механизма фактического получения Украиной средств от замороженных за рубежом активов РФ находится на финальной стадии.

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"1,5 миллиарда евро – уже реальность, эти деньги уже направляются на контрактирование и будут поступать в Украину для непосредственной закупки оружия уже очень, очень скоро", – говорит Катарина Матернова.

Прибыли от замороженных активов – что известно

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что общая сумма процентов от замороженных российских активов будет составлять примерно 2,5-3 млрд евро в год. Эти деньги направят, в первую очередь, на боеприпасы, средства противовоздушной обороны и поддержку отечественных производителей.

Также в мае сообщалось, что в Международном валютном фонде выступили против планов Запада использовать замороженные российские активы. В фонде назвали такой шаг угрозой для мировой валютной системы.

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