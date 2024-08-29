Для подготовки к зиме привлекут часть денег от замороженных активов РФ / фото УНИАН

Механизм получения Украиной средств от замороженных за рубежом активов РФ дорабатывают. Деньги пойдут на закупку оружия и боеприпасов, в частности, в самой Украине. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Также часть денег будет направлена для подготовки энергетического сектора к зиме", говорит госпожа посол.

По ее словам, разработка механизма фактического получения Украиной средств от замороженных за рубежом активов РФ находится на финальной стадии.

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"1,5 миллиарда евро – уже реальность, эти деньги уже направляются на контрактирование и будут поступать в Украину для непосредственной закупки оружия уже очень, очень скоро", говорит Катарина Матернова.

Прибыли от замороженных активов  что известно

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что общая сумма процентов от замороженных российских активов будет составлять примерно 2,5-3 млрд евро в год. Эти деньги направят, в первую очередь, на боеприпасы, средства противовоздушной обороны и поддержку отечественных производителей.

Также в мае сообщалось, что в Международном валютном фонде выступили против планов Запада использовать замороженные российские активы. В фонде назвали такой шаг угрозой для мировой валютной системы.

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