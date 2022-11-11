Несмотря на рост цен, эксперт не советует запасаться продуктами.

Украинцы сетуют, что цены в магазинах выросли чуть ли не на все продукты. Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса говорит, что цены будут идти вверх и дальше, в этом и следующем году ожидается очень высокая инфляция.

В эфире "Сніданку з 1+1" он рассказал, что такая ситуация не только в Украине. Он назвал причины таких "тяжелых" ценников в этом году.

"Первая причина - это то, что мы импортируем. Просто в долларах в мире цены растут - и растут у нас. Вторая - курс, девальвация у нас умеренная, но она происходит. Так или иначе это все равно влияет", - говорит Фурса.

Банкир добавил, что это - история всех стран мира, потому что доллар в этом году усиливается против всех остальных валют.

Несмотря на рост цен, эксперт не советует запасаться продуктами. Сейчас невозможно спрогнозировать, что именно и как будет расти. Кроме того, еще влияет фактор атак РФ по нашим объектам энергетики, это ускоряет рост цен.

Что больше всего подорожало в Украине - ответ Госстата

Индекс инфляции в Украине в октябре вырос на 2 процентных пункта - до 26,6% в годовом измерении.

Базовая инфляция в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим календарным месяцем составила 1,9%, с начала года она ускорилась до 20,1%.

Отмечается, что больше всего за год подорожали продукты питания - на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты - на 62,6%, овощи - на 78,8%.

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