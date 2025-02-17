Инфляция является отражением в ценах последствий активной фазы войны, в частности, из-за сокращения предложения электроэнергии и рабочей силы.

Ценовая динамика в течение 2024 года была приемлемой и ускорение инфляции до 12% годовых в конце года было лишь вопросом времени, учитывая, что война продолжается и наносит колоссальный ущерб экономике.

Об этом говорится в "Мониторинге основных событий в экономике Украины" за декабрь 2024 года от Минэкономики.

"После очередной атаки и разрушений отечественной энергетики военная природа инфляции начала не только доминировать на рынке, но и стимулировать ценовой рост. В итоге инфляционная динамика вышла за пределы цели Национального банка (5%) именно из-за предыдущего подорожания электроэнергии. Дополнительно на цены давило также и меньшее предложение некоторых продуктов из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность сельхозкультур", - говорится в документе.

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В министерстве отметили, что потребительская инфляция является, в частности, отражением в ценах последствий активной фазы войны из-за сокращения предложения электроэнергии и рабочей силы на фоне продолжения разрушений инфраструктуры и соответственно увеличения стоимости электроэнергии, продолжение мобилизации в ряды ВСУ и внешней миграции и соответственно рост дефицита персонала.

"При этих факторах происходила адаптация экономики к новому уровню затратности из-за изменения общего уровня цен. Кроме того, давление на экономику было и из-за временного шока - падения урожая некоторых сельхозкультур. При таких условиях формирование годовой потребительской инфляции на уровне 12% является приемлемым для страны, которая находится в активной фазе войны на своей территории", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в 2024 году темпы роста цен на продукты питания были выше (14,2% в годовом измерении), чем общий уровень инфляции (12% соответственно). Это обусловлено сочетанием действия шока предложения прежде всего агропродукции, который добавился к действию общего фактора расходов. Соответственно больше всего выросли цены на продукты, которые являются сырьевыми или с низкой степенью обработки.

Кроме внутренних шоков добавилось и давление со стороны мировой агроинфляции (из-за сокращения предложения, вызванного непредвиденными погодными условиями). Также из-за текущих военных условий ускорилось подорожание продуктов с высокой степенью промышленной обработки (на 14,9% в годовом исчислении).

Инфляция в Украине - последние новости

Инфляция на потребительском рынке в январе 2025 года, по сравнению с январем 2024 года, составила 12,9%. Продукты питания и безалкогольные напитки в целом за год подорожали на 14,3%.

При этом исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что украинцам нужно готовиться к росту цен на продукты уже этой весной. На стоимость продуктов влияет ситуация с электроэнергией и отоплением, а также инфляция.

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