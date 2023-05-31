Средняя стоимость кремации подорожала на 36%, а гробы подорожали на 52%.

С начала российского вторжения в Украину стоимость ритуальных услуг на территории страны-агрессора выросла от 30 до 50%.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата средняя стоимость кремации подорожала на 36% - с 21 до 28,7 тысяч рублей. Рытье могилы стало дороже на 13% (8765 рубля), а стоимость гроба подорожала на 52% (6729 рублей).

Гендиректор "Похоронного дома № 1" Елена Эльсалиева отметила, что кресты, оградки и гробы подорожали из-за роста цен на металл и дерево в 2,5 раза. Она также уточнила, что до войны компания покупала сырье в Украине, однако пришлось искать новых поставщиков.

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Кроме того, усложнились поставки сырья из Китая в связи с чем производители стали чаще заказывать надгробные камни в Карелии.

Как говорится в материале, россияне предпочитают экономить на похоронах своих усопших родственников и покупают самые дешевые гробы.

Смертность российских оккупантов в Украине

По состоянию на 16 мая 2023 года Россия увеличила расходы на войну в Украине на 282%. Военные расходы России растут, однако агрессор пытается засекретить подобную информацию.

В мае 2023 года росСМИ сообщали о том, что им удалось имена 24 005 российских военных, погибших в ходе хзахватнической кровопролитной войне в Украине.

Исследователи отмечают, что реальное число погибших может быть на 40-60% больше. Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты.

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