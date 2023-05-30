По состоянию на 16 мая 2023 года Россия увеличила расходы на войну в Украине на 282%.

На фоне вторжения в Украину военные расходы России растут, однако агрессор пытается засекретить подобную информацию.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter, Кремль засекретил значительную часть своих военных расходов, так как они оказывают серьезное давление на российский бюджет. По данным британской разведки, военные расходы России крайне неопределенны из-за засекреченных статей бюджета и отсутствия прозрачности.

"Россия лишь недавно возобновила публикацию сводных данных о расходах после того, как приостановила их в мае 2022 года. Почти наверняка военные расходы остаются повышенными, и это оказывает давление на российские государственные финансы", - отмечают в Минобороны Британии.

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Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до 86,4 млрд долларов. По оценке SIPRI, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России.

Военные расходы агрессора

Согласно расчетам за 2022 год РФ тратила на войну с Украиной 900 миллионов долларов в день.

По состоянию на 16 мая 2023 года Россия увеличила расходы на войну в Украине на 282%. При этом дефицит бюджета России с января по апрель составил 3,4 трлн рублей.

За первые два месяца 2023 года Россия потратила на войну против Украины более 40% от запланированных годовых ассигнований на армию. В прошлом году за этот период РФ потратила на эти цели 525,4 млрд рублей. В этом году только за январь россияне направили на армию около 1,18 трлн рублей бюджетных средств. В феврале дополнительно выделили 822,4 млрд рублей.

Суммарно военные расходы страны-оккупанта за первые месяцы 2023 года превысили 2 трлн рублей (примерно $26 млрд), что составляет более 40% от официально запланированных расходов на "оборону" на весь 2023 год.

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