Запасы моркови в украинских хозяйствах сейчас уже заметно истощены, отметили эксперты.

На украинском рынке рост цен на морковь длится уже третью неделю подряд.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Они уверены, что это еще не предел, и цены на морковь будут и дальше расти. Свое мнение они объясняют нехваткой предложения этого корнеплода в украинских хозяйствах. При этом покрыть дефицит, пользуясь импортной продукцией, в том числе и из Польши, игрокам рынка не удается даже частично.

По данным экспертов, сейчас закупочные цены на морковь составляют уже 28-36 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Поводом для повышения цен, по словам игроков рынка, стал заметный рост спроса на морковь. При этом запасы продукции в украинских хозяйствах сейчас уже заметно истощены, что также оказывает поддержку ценам.

Аналитики отмечают, что вследствие такого подорожания цены на морковь в Украине сегодня уже в среднем в три раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, большинство игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в этом сегменте, поскольку на рынке уже ощущается дефицит моркови, тогда как спрос остается достаточно высоким.

Цены в Украине 2023 - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, за год пищевые продукты в Украине подорожали на 33%, в том числе цены на яйца выросли на 73%, фрукты - на 77%, а овощи - на 34%.

В начале марта эксперты сообщили, что в нашем государстве к маю лук может подорожать еще на 30%, несмотря на серьезное возростание объема импорта.

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