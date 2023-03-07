На украинском рынке рост цен на морковь длится уже третью неделю подряд.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Они уверены, что это еще не предел, и цены на морковь будут и дальше расти. Свое мнение они объясняют нехваткой предложения этого корнеплода в украинских хозяйствах. При этом покрыть дефицит, пользуясь импортной продукцией, в том числе и из Польши, игрокам рынка не удается даже частично.
По данным экспертов, сейчас закупочные цены на морковь составляют уже 28-36 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Поводом для повышения цен, по словам игроков рынка, стал заметный рост спроса на морковь. При этом запасы продукции в украинских хозяйствах сейчас уже заметно истощены, что также оказывает поддержку ценам.
Аналитики отмечают, что вследствие такого подорожания цены на морковь в Украине сегодня уже в среднем в три раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Кроме того, большинство игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в этом сегменте, поскольку на рынке уже ощущается дефицит моркови, тогда как спрос остается достаточно высоким.
Цены в Украине 2023 - что надо знать
Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, за год пищевые продукты в Украине подорожали на 33%, в том числе цены на яйца выросли на 73%, фрукты - на 77%, а овощи - на 34%.
В начале марта эксперты сообщили, что в нашем государстве к маю лук может подорожать еще на 30%, несмотря на серьезное возростание объема импорта.