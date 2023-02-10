больше всего за год подорожали продукты питания – на 33%

Индекс инфляции в Украине в январе снизился на 0,6 процентных пункта – до 26% в годовом измерении.

Как сообщила Государственная служба статистики, с начала года цены выросли на 0,8%. Базовая инфляция в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составила 0,7%, с январем прошлого года – 23,3%.

Отмечается, что больше всего за год подорожали продукты питания – на 33%, в том числе цены на яйца выросли на 73%, на фрукты – на 77%, овощи – на 34%.

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Инфляция в условиях войны

Нацбанк прогнозировал инфляцию в более 30% по итогам 2022 года, однако потребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составила 26,6%.

По данным Госстата, по состоянию на 10 августа 2022 года, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%. Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%. Базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.

Потребительская инфляция в Украине в августе 2022 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2021 года - составила 23,8%.

Потребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составила 26,6%.

8 сентября 2022 года первый заместитель министра экономики Денис Кудин заявил о том, что в Украине изменились темпы инфляции.

Заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук прогнозировал, что в 2023 году инфляция в Украине будет постепенно замедляться, но будет оставаться относительно высокой – на уровне около 20%.

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