Банки уже начали списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей.

К системе автоматического ареста счетов граждан-должник присоединилось уже 7 банков.

Об этом сообщает Опендатабот.

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В организации сообщают, что банки уже начали списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей.

Сейчас это уполномочены делать 7 банков: "Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Универсал Банк" (в частности, "Монобанк"), "ОКСИ банк", "Банк Восток", "Индустриалбанк" и "ПроКредит Банк".

Под автосписание попадут украинцы, занесенные в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 млн долгов. "Это долги перед коммунальными учреждениями, штрафы за нарушение ПДД или неуплату алиментов", - добавили в Опендатабот.

Кроме 7 банков, которые уже присоединились, 44 финучреждения подключены к тестовой среды, а еще 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.

То есть вскоре к системе автоматизированного ареста будут присоединены 62 украинских банка из 73-х.

Что этому предшествовало

Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников - такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиков алиментов.

Арест счетов может быть наложен за долги по уплате тела кредита или процентов по нему, за долги по уплате алиментов, или неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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Автор: Елена Коваленко