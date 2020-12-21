Шмыгаль сообщил, что с сегодняшнего дня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате ужесточения карантинных мер с 8 января.

Большинство предпринимателей получат финансовую поддержку в связи с локдауном, запланированным на 8-24 января 2021, еще до конца 2020-го.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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Указывается, что почти 300 тысяч заявок на получение пособия в связи с предстоящим ужесточением карантинных мер будут удовлетворены до конца недели. Это более 90% всех заявок, поступивших за минувшею неделю через приложение «Дія».

«Начало года - это всегда выходные в связи с праздниками. Мы все знаем, что государственные учреждения работают достаточно медленно. У нас 710 тысяч ФЛП и субъектов хозяйствования, которые должны получить выплаты. И осуществить это нужно до 8 января. Это один из приоритетов для правительства», - подчеркнул Зеленский

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что до 31 декабря продолжается прием заявок на выплату единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу.

Глава правительства сообщил, что с сегодняшнего дня начинается выплата материальной помощи людям, деятельность которых будет ограничена в результате ужесточения карантинных мер с 8 января.

«В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям», - сказал он.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что каждый день поступает по 40-50 тысяч заявок от физических лиц - предпринимателей и субъектов хозяйствования.

Правительство надеется, что большинство предпринимателей получат финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021 года, еще до конца 2020-го.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что выплаты максимально будут осуществлять до Нового года.

Хронология событий

С 14 декабря портал «Дія» и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тысяч гривен единовременного пособия от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прием заявок на получение 8 тыс. грн единовременной помощи от государства продлен до 31 декабря 2020 года.

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Автор: Константин Гончаров