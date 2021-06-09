Приватизация Львовской исправительной колонии №48 продемонстрировала, что продажа подобных объектов может принести в государственный бюджет значительные средства, которые превысят ожидаемые поступления в 1 млрд гривен.

Об этом пишет в своей колонке на сайте "Экономическая правда" председатель правления StateWatch Александр Леменов.

Он обратил внимание на то, что во время торгов цена на имущественный комплекс Львовской исправительной колонии №48 выросла втрое, достигнув 407,5 млн гривень.

«Для понимания, распределив уплаченные средства на цену 1 гектара земельного участка, имеем 1,3 млн долларов США. Это действительно хороший результат. При этом поступления в бюджет от приватизации зданий обычной исправительной колонии – превышают все показатели за 2018 год», - отметил эксперт.

Александр Леменов добавил, что продажа первой колонии в рамках проекта Минюста и Фонда госимущества «большая приватизация тюрем», продемонстрировала заинтересованность инвесторов в этих объектах.

«От подобной коллаборации ожидают поступлений на уровне 1 млрд гривень. Предполагаю, что этот порог легко преодолеют, учитывая только продажу одной колонии уже за 400+ млн гривен», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что поступления в госбюджет от продажи – не единственный положительный экономический эффект приватизации тюрем. Передача этих объектов в частные руки также позволит государству сэкономить на расходах на содержание законсервированных объектов.

«К слову, пропорция использования средств от приватизации пенитенциарных учреждений распределяется на 30% финансов в госбюджет и 70% – будут потрачены Минюстом для построения новых и модернизации действующих объектов Государственной уголовно-исполнительной службы», - добавил председатель правления StateWatch.

Еще одним положительным эффектом приватизации он назвал то, что новые собственники смогут превратить законсервированную колонию в объекты с новыми рабочими местами.

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Автор: Григорий Бондарь