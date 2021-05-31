По результатам 2020 года только 38% украинских компаний получили прибыль, а остальные вышли на нулевой показатель доходности или получили убытки.
Об этом сообщила пресс-служба платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot на своем сайте.
Читайте такжеВ Украине крупные налогоплательщики уходят из больших городов - OpenDataBot
Отмечается, что в 2020 году 152 845 украинских компаний показали прибыль (38%), 80 150 получили убыток (19,9%), а 168 809 компаний получили нулевую доходность (42%).
По информации OpenDataBot, самыми успешными и прибыльными компаниями в 2020 году стали «Оператор газотранспортной системы Украины», агрокомпания «Мечта Подолье» и «Южный горно-обогатительный комбинат».
Акционерная компания «Укрзализныця» и компания "Сильпо-Фуд", которая является частью торгово-промышленной группы Fozzy Group, завершили прошлый финансовый год с убытками.
Предыдущие показатели
Крупные и средние предприятия Украины за 2020 год получили 264,4 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 40,8% меньше показателя за 2019 год.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram