Убыток в прошлом году получили 19,9% украинских компаний.

По результатам 2020 года только 38% украинских компаний получили прибыль, а остальные вышли на нулевой показатель доходности или получили убытки.

Об этом сообщила пресс-служба платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot на своем сайте.

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Отмечается, что в 2020 году 152 845 украинских компаний показали прибыль (38%), 80 150 получили убыток (19,9%), а 168 809 компаний получили нулевую доходность (42%).

По информации OpenDataBot, самыми успешными и прибыльными компаниями в 2020 году стали «Оператор газотранспортной системы Украины», агрокомпания «Мечта Подолье» и «Южный горно-обогатительный комбинат».

Акционерная компания «Укрзализныця» и компания "Сильпо-Фуд", которая является частью торгово-промышленной группы Fozzy Group, завершили прошлый финансовый год с убытками.

Предыдущие показатели

Крупные и средние предприятия Украины за 2020 год получили 264,4 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 40,8% меньше показателя за 2019 год.

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Автор: Богдан Слуцкий