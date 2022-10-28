Решение принято в связи с нападением России на Украину и растущим риском миграции из России.

Отменен упрощенный доступ россиян на польский рынок труда.

Как сообщает PAP, министр по делам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, подписала постановление, согласно которому предприниматели больше не смогут нанимать российских граждан по упрощенным правилам.

"В связи с нападением России на Украину и растущим риском миграции из России, мы решили отменить облегченный доступ россиян на польский рынок труда. Предприниматели, если они хотят нанять российских граждан на основании разрешения на работу, больше не освобождаются, как раньше, от проверки", - пояснила Малонг.

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В то же время, россияне, работавшие в Польше легально до введения изменений, могут это делать, но только до истечения срока действия разрешения на работу или декларации.

В польском министерстве сообщили, что РФ исключена из процедуры декларирования, которым теперь могут воспользоваться только граждане Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Это ускоренная процедура, которая позволяет легализовать работу в Польше за 7 дней.

Министерство отметило, что для внесения соответствующих изменений необходимо было внести правки в два нормативных актах. Первый касается стран, к гражданам которых применяются положения о разрешении на сезонную работу, и положения о декларации о поручении работы иностранцу. Второй - об определении случаев, в которых разрешения на работу для иностранцев выдаются независимо от детальных условий выдачи разрешений на работу для иностранцев.

Выплаты в Европе для украинцев:

После начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

По состоянию на 2 октября 2022 года количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона человек.

Польша с 1 января 2023 года сокращает доплату за жилье для украинских беженцев.

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