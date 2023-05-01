Самые оптимистичные оценки перспектив деятельности второй раз подряд предоставили предприятия торговли.

Бизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле положительно оценил результаты своей деятельности, по сравнению с предыдущим месяцем, впервые с октября 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по результатам ежемесячного опроса предприятий.

"Улучшение ситуации с энергоснабжением, увеличение предложения продовольствия и горючего, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий, повышение потребительских настроений населения положительно сказались на ожиданиях предприятий большинства секторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно, в апреле повысился до 51,5 с 49,5 в марте, что свидетельствует об ожиданиях по росту производства.

Предприятия торговли второй раз подряд предоставили самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности, учитывая замедление инфляционного давления, оживление потребительского спроса и увеличение предложения товаров.

Предприятия промышленности второй месяц подряд ожидают роста своих экономических результатов на фоне улучшения логистики, сокращения производственных затрат для восстановления энергоснабжения и стабилизации цен на топливо.

Предприятия сферы услуг продолжили смягчать негативные оценки относительно своих экономических перспектив благодаря постепенному восстановлению спроса, улучшению ситуации с энергоснабжением и сезонному фактору.

Предприятия строительства предоставили самые сдержанные среди других секторов оценки относительно своих экономических результатов ввиду низкой финансовой состоятельности потребителей, нехватки инвестиций и неблагоприятных погодных условий. В отличие от предыдущего месяца респонденты ожидали уменьшения объемов строительства, а также усилили негативные оценки относительно объемов новых заказов.

"Большинство предприятий, участвующих в опросах, несмотря на определенное смягчение прогнозов, сохранили высокие ожидания по росту закупочных цен, а также тарифов на собственную продукцию/услуги", - сообщили в НБУ.

Там также отметили, что оценки респондентов по занятости смягчились: предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные опрошенные сектора прогнозируют более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала.

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Как сообщал УНИАН, результаты ежеквартального опроса НБУ свидетельствуют, что бизнес смягчил негативные ожидания относительно собственной деловой активности, улучшил инфляционные и курсовые оценки на следующие 12 месяцев. Отмечалось, что впервые за год бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке.

Напомним, в январе 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения РФ, индекс ожиданий деловой активности был на уровне 40,5 по сравнению с 48,6 в декабре 2021 года, что стало наименьшим значением за последние 12 месяцев.

По состоянию на 1 февраля 2023 года бизнес заявлял, что готовится к росту цен и сокращений. Большинство предприятий заявили о том, что ожидают дальнейшего роста цен и тарифов на свою продукцию и услуги из-за подорожания закупочных цен и цен подрядчиков.

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