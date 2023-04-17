Впервые за год бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке.

Бизнес смягчил негативные ожидания относительно собственной деловой активности, улучшил инфляционные и курсовые оценки на следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк провел в I квартале 2023 года.

"Бизнес, несмотря на активные боевые действия и обстрелы гражданской инфраструктуры, продолжил смягчать негативные ожидания как относительно собственного развития, так и динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Одновременно улучшились оценки по инфляции и курсовые ожидания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 91,2% по сравнению с 83,5% в IV квартале 2022 года. Улучшение оценок произошло у предприятий практически всех видов экономической деятельности, кроме строительства и торговли.

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Инфляционные ожидания бизнеса также улучшились: в I квартале 2023 года ожидаемая годовая инфляция составила 20,7% по сравнению с 23,3% в предыдущем квартале. По мнению большинства (88,4%) респондентов, самым весомым проинфляционным фактором остаются военные действия.

Также среди представителей бизнеса ожидается незначительное ослабление девальвационных процессов: среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 42,18 грн/долл. США (в предыдущем квартале - 42,59 грн/долл.). Почти половина (48,3%) респондентов ожидают, что обменный курс национальной валюты в следующие 12 месяцев не превысит 42,00 грн/долл.

Впервые за год бизнес ожидает увеличения объемов реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Респонденты предприятий всех видов деятельности все еще ожидают уменьшения количества работников, в то же время третий квартал подряд прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала.

По данным НБУ, опрос проводился с 30 января по 28 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 644 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей).

Ситуация с бизнесом в Украине - детали

В марте 2023 года бизнес улучшил оценку результатов и перспектив своей деятельности: улучшение внешней конъюнктуры, логистики, ситуации в энергетике, повышение потребительских настроений положительно сказались на ожиданиях бизнеса.

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