Реформа градостроения, которая лежит в основе законопроекта №5655, за счет вывода процесса градостроительства в прозрачную плоскость позволит ликвидировать преступные схемы и способствовать снижению цен на жилье в Украине. Об этом заявила Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

"По информации от застройщиков и девелоперов, сейчас на украинском строительном рынке существует много коррупционных схем, которые напрямую влияют на цену квадратных метров. Так например одна из них - созданная еще во времена Виктора Януковича под названием "5 долларов вход, 5 долларов выход". Представители строительной отрасли говорят, что доля расходов на взятки составляет от 10 до 20% сметной стоимости проекта строительства, а это немалые деньги. Так что эта и другие коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья затраты на поборы", — утверждают в ассоциации.

Риелторы заявляют, что возможность получать необходимые документы с помощью автоматической системы, которая устраняет человеческий фактор и действует только в рамках закона, открывает для строительного рынка возможность не тратить средства на взятки и снизить цены на недвижимость.

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"Реформа градостроительства откроет возможности для честного рынка и создаст более благоприятные условия для покупателей новостроек. Возможность работать прозрачно также будет способствовать более быстрой и качественной послевоенной восстановлению Украины", — резюмируют специалисты.

Напомним, парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушения. Реформу поддерживают Украинский совет бизнеса, в состав которой входит 104 бизнес-ассоциаций различных отраслей экономики страны, Всеукраинская ассоциация общин, которая насчитывает более 800 общин по всей Украине, Торгово-промышленная палата, Всеукраинская аграрная рада, Лига страховых организаций Украины и много других представителей бизнеса и экспертных сред.