В ГФС уже анонсировали подготовку к передаче всех материалов уголовных производств Бюро экономической безопасности Украины.

В конце января Верховная Рада Украины одобрила законопроект О Бюро экономической безопасности. Созданный орган будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики. В то же время, налоговая милиция в Украине будет ликвидирована.

В ГФС уже анонсировали подготовку к передаче всех материалов уголовных производств которые, которые согласно новому закону, будут подследственны Бюро экономической безопасности Украины.

"Я убежден, что мы консолидируем все усилия и подготовим упоминаемые материалы и наработки на самом высоком профессиональном уровне. Ведь ГФС Украины имеет не только положительный опыт борьбы с экономической преступностью и значительные достижения в этой сфере, но и концептуальное видение новых моделей и алгоритмов работы, которые, на мой взгляд, стоило бы ввести и в работе Бюро”, - отметил по этому поводу председатель ГФС Вадим Мельник.

В ожидании этой масштабной реформы, журналисты проанализировали официальные сообщения налоговиков и сформировали перечень самых громких экономических расследований фискальной службы за 2020-21 год.

Летом прошлого года ГФС направила в Офис генерального прокурора материалы уголовного производства по факту уклонения от уплаты налога на прибыль на общую сумму 285,3 млн гривен. Речь шла о неправомерном отражении в налоговом и бухгалтерском учете доходов и расходов предприятий, торгующих природным газом. Нанесенный по этому делу ущерб ГФС удалось вернуть в бюджет в полном объеме.

На уклонении от уплаты налогов в сумме более 75 млн. грн. в декабре 2020 г. правоохранители разоблачили менеджмент одной из сетей пиццерий. Последняя оказывала услуги мобильного питания под известным международным брендом на территории Украины в течение длительного времени, в том числе, и через интернет-магазины. Расследование этой истории продолжается.

В январе 2021 г. в Запорожье прекращена деятельность подпольного цеха по изготовлению табачных изделий в промышленных масштабах. Сотрудники ГФС совместно пограничниками разоблачили производство смесей для кальянов.

Незаконно изготовленная подакцизная продукция предназначалась в дальнейшем для сбыта через мобильные приложения и торговые киоски на территории г. Запорожье. Продажа осуществлялась без документов относительно качества и безопасности подакцизной продукции. Ориентировочная общая стоимость табачных смесей составляет около 15 млн гривен.

Налоговой милицией Днепропетровщины в январе 2021 г. наложено арест на солнечную электростанцию стоимостью 310 млн. грн. Должностные лица предприятия путем безосновательного завышения валовых расходов при использовании солнечной электростанции, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах.

Убытки государству, с учетом штрафных санкций, составляют около 32 млн. чтобы не допустить потерь бюджета и обеспечить возмещение причиненных государству убытков, определением суда наложен арест на весь целостный имущественный комплекс. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

В феврале 2021 г. сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве прекратили деятельность двух центров минимизации платежей в бюджет, которые предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличные. Злоумышленники обеспечивали документального прикрытия бестоварных операций и незаконно формировали налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора экономики.

Вознаграждение за конвертацию составляло 3-10% от суммы. За период с 2017-20 гг. через фиктивные фирмы, которых было более 20-ти, прогнали 510 млн. грн.

Было проведено около 40 обысков, изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи, бухгалтерская документация фирм с признаками транзитности и фиктивности, почти 300 печатей и штампов компаний, государственных учреждений и нерезидентов. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце прошлого года, Государственную фискальную службу Украины возглавил новый председатель - Вадим Мельник. Сейчас ведомство под его руководством переживает полную кадровую перезагрузку.

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Автор: УНИАН