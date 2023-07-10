Доллар США используется в 90% международных операций

Доллар США останется доминирующей валютой на международном рынке, и альтернативы американской валюте в обозримом будущем не будет.

Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен во время визита в Китай, отметив при этом, что доллар США используется в 90% международных операций, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о планах стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) ввести новую валюту, Еллен отметила: "Все известные мне данные показывают, что доллар США используется в подавляющем большинстве международных операций, в около 90 процентах, и я не думаю, что существует альтернатива, которая могла бы изменить это в обозримом будущем".

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Риск рецессии США

23 марта 2023 года Федрезерв США ухудшил прогноз роста американской экономики. По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%.

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении.

29 июня 2023 года Федеральная резервная система (ФРС) сообщила о том, что согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии. В случае рецессии, безработица в стране взлетит до 10%, цены на коммерческую недвижимость упадут на 40%, на жилую - на 38%.

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