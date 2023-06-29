В случае рецессии, безработица в стране взлетит до 10%, цены на коммерческую недвижимость упадут на 40%, на жилую - на 38%.

Крупнейшие банки США смогут пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.

Как говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС), согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии.

"Результаты стресс-тестов подтверждают, что банковская система США остается гибкой и устойчивой. Однако нам стоит помнить, что риски могут вырасти", - заявил зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр, отметив при этом, что необходимо продолжать работу, чтобы добиться "устойчивости банков к целому ряду экономических сценариев, рыночных шоков и других кризисов".

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Как говорится в сообщении, в случае рецессии, безработица в стране взлетит до 10%, цены на коммерческую недвижимость упадут на 40%, на жилую - на 38%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%, что существенно превышает минимальные требования Федрезерва.

Риск рецессии в США

В июле 2022 года JPMorgan заявил о том, что экономика США в шаге от рецессии. Ухудшение прогноза экономисты связывали с ослаблением потребительского спроса. МВФ прогнозировал, что темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 году до 1,7% в 2023-м и 0,8% в 2024 году. Экономисты заявляли, что у США сужаются возможности, чтобы избежать рецессии.

В сентябре 2022 года фондовые индексы США упали до двухлетнего минимума.

В октябре 2022 года аналитики ожидали, что экономика США войдет в рецессию в последнем квартале года.

В марте 2023 года исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Димон заявил о том, что война в Украине стала главной проблемой для экономики США.

23 марта 2023 года Федрезерв США ухудшил прогноз роста американской экономики. По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%.

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении.

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