Потребительские цены в 2023 году увеличатся на 3,3%.

Федеральная резервная система США ухудшила прогноз роста ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен.

Как говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC), по итогам 2023 года экономика США увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как предполагалось в декабре.

Кроме того, Федеральная резервная система повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до максимума с 2007 года. Ставка повышена на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75−5% годовых.

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По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%. Оценки на 2024 и 2025 год остались без изменений — соответственно 2,5% и 2,1%.

В 2024 году прогнозируется рост ВВП на 1,2% вместо ранее прогнозируемых 1,6%. Оценка экономического роста в 2025 году улучшена до 1,9% с 1,8%.

Безработица в 2023 году, как ожидается, составит в среднем 4,5% против озвученных в декабре 4,6%. Прогноз на будущий год сохранился — 4,6%. При этом теперь предполагается, что в 2025 году уровень безработицы будет составлять 4,6% против ранее ожидавшихся 4,5%.

Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, процентная ставка будет составлять около 5,1% годовых к концу 2023 года, 4,3% к концу следующего года и 3,1% к концу 2025 года.

Война в Украине и американская экономика

2 июня 2022 года JPMorgan писал о том, что экономика США находится в шаге от рецессии.

По состоянию на 14 сентября 2022 года фондовые индексы США упали до двухлетнего минимума.

В октябре 2022 года США заявили о том, что готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда до конца войны.

В октяре 2022 года аналитики ожидали, что крупнейшая экономика мира войдет в рецессию в последнем квартале года.

В марте 2023 года JPMorgan заявил о том, что война в Украине стала главной проблемой для экономики США. Также сообщалось о том, что США все еще надеются на относительно мягкую рецессию.

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