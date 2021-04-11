Какие предприниматели смогут получить 8 тысяч от правительства / bank.gov.ua

Кабмин утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой физлица-предприниматели и наемные работники в "красных" зонах карантина могут претендовать на получение финансовой помощи от правительства.

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Как сообщает "Экономическая правда", об этом говорится в постановлении №329.

Перечень видов деятельности, где предприниматели могут получить 8 тысяч

  • Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и ПО в специализированных магазинах
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
  • Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
  • Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов
  • Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания
  • Поставка готовых блюд для событий
  • Обслуживание напитками
  • Демонстрация кинофильмов
  • Организация конгрессов и торговых выставок
  • Театральная и концертная деятельность
  • Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий
  • Функционирование театральных и концертных залов
  • Функционирование библиотек и архивов
  • Функционирование музеев
  • Функционирование спортивных сооружений
  • Деятельность спортивных клубов
  • Деятельность фитнес-центров
  • Функционирование аттракционов и тематических парков
  • Организация других видов отдыха и развлечений
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта

Выплата 8 тысяч ФОПам в "красной зоне": что известно

  • 9 апреля вступил в силу закон о предоставление госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.
  • Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантинных ограничений в "красных" зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тыс гривень.
  • Также ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

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Автор: Дмитрий Захаров