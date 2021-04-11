Какие предприниматели смогут получить 8 тысяч от правительства / bank.gov.ua
Кабмин утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой физлица-предприниматели и наемные работники в "красных" зонах карантина могут претендовать на получение финансовой помощи от правительства.
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Как сообщает "Экономическая правда", об этом говорится в постановлении №329.
Перечень видов деятельности, где предприниматели могут получить 8 тысяч
- Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств
- Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах
- Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и ПО в специализированных магазинах
- Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
- Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах
- Розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах
- Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
- Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах
- Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
- Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах
- Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах
- Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
- Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
- Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах
- Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
- Розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах
- Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
- Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью
- Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами
- Другие виды розничной торговли вне магазинов
- Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания
- Поставка готовых блюд для событий
- Обслуживание напитками
- Демонстрация кинофильмов
- Организация конгрессов и торговых выставок
- Театральная и концертная деятельность
- Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий
- Функционирование театральных и концертных залов
- Функционирование библиотек и архивов
- Функционирование музеев
- Функционирование спортивных сооружений
- Деятельность спортивных клубов
- Деятельность фитнес-центров
- Функционирование аттракционов и тематических парков
- Организация других видов отдыха и развлечений
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
- Деятельность по обеспечению физического комфорта
Выплата 8 тысяч ФОПам в "красной зоне": что известно
- 9 апреля вступил в силу закон о предоставление госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.
- Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантинных ограничений в "красных" зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тыс гривень.
- Также ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
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