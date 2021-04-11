Закон об оказании госпомощи ФЛП вступил в силу 9 апреля.

Кабмин утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой физлица-предприниматели и наемные работники в "красных" зонах карантина могут претендовать на получение финансовой помощи от правительства.

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Как сообщает "Экономическая правда", об этом говорится в постановлении №329.

Перечень видов деятельности, где предприниматели могут получить 8 тысяч

Розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и ПО в специализированных магазинах

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах

Розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и другими товарами для дома в специализированных магазинах

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах

Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами

Другие виды розничной торговли вне магазинов

Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания

Поставка готовых блюд для событий

Обслуживание напитками

Демонстрация кинофильмов

Организация конгрессов и торговых выставок

Театральная и концертная деятельность

Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий

Функционирование театральных и концертных залов

Функционирование библиотек и архивов

Функционирование музеев

Функционирование спортивных сооружений

Деятельность спортивных клубов

Деятельность фитнес-центров

Функционирование аттракционов и тематических парков

Организация других видов отдыха и развлечений

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Деятельность по обеспечению физического комфорта

Выплата 8 тысяч ФОПам в "красной зоне": что известно

9 апреля вступил в силу закон о предоставление госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах.

Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантинных ограничений в "красных" зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тыс гривень.

Также ФЛП и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

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Автор: Дмитрий Захаров