По словам министра, на медицину была выделена рекордная сумма средств по сравнению с прошлыми годами.

Легализация игорного бизнеса принесет в 2021 году в госбюджет 7,4 млрд грн, которые будут направлены на поддержку культуры, здравоохранения, инфраструктурных проектов и развитие регионов.

Как передает пресс-служба Министерства финансов, об этом в интервью одному из изданий сообщил министр Сергей Марченко.

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По его словам, доходная часть бюджета на 2021 рассчитана на реальном макропрогнозе и подкреплена детальными расчетами.

«Чуть ли не каждую статью доходов мы обсуждали с экспертами МВФ. Также были включены в расчеты поступления от легализации азартных игр. Это 7,4 млрд грн. Вопросам узаконивания игорного бизнеса я занимался в Минфине с 2016 года, и уже с того времени накопился определенный негатив в части того, почему годами толерировалось его функционирование в тени. Теперь мы должны сделать все для того, чтобы эти средства были и пошли на конкретные цели в рамках этой бюджетной программы», - приводятся в сообщении слова Марченко.

Комментируя вопрос финансирования медицины в 2021 году, министр отметил, что на эту сферу была выделена рекордная сумма средств по сравнению с прошлыми годами.

«Мы отдали больше всего денег именно этой сфере. Выделили максимум в рамках тех возможностей, которые у нас были, потому что все остальное было бы просто раздуванием доходов и нереальными цифрами. Это недопустимо. А забирать, например, расходы в других сферах - так тоже нельзя. Сбалансированность бюджетных расходов является залогом справедливого отношения государства к каждому своему гражданину», - цитирует пресс-служба главу Минфина.

Легализация игорного бизнеса в Украине

11 августа 2020 года глава государства Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.

Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории "четыре и пять звезд".

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года Разумков подписал закон о госбюджете Украины на 2021 год.

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Автор: Екатерина Жирий