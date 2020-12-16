Государственный бюджет Украины на 2021 год, который был вчера, 15 декабря, принят во втором чтении парламентом, является сбалансированным и реалистичным.
Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«Это – бюджет возможностей для развития, сбалансированный с точки зрения доходов и расходов, а также реалистичный по выполнению», - сказал он.
Премьер напомнил, что доходная часть госказны составит 1,1 трлн грн, что на 11% больше показателя бюджета текущего года, причем без повышения ставок основных налогов.
«Доходы бюджета вырастут, потому что вырастет экономика, а также благодаря ликвидации схем в налоговой и таможне», - сказал он.
Госбюджет-2021: что известно
- Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.
- При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
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