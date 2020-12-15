Общие расходы по аппарату Верховной Рады в 2021 году составят превысят 2 миллиарда гривень.

Парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

За принятие соответствующего постановления №4448 в целом проголосовали 292 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сказано в дополнении к постановлению, общие расходы по аппарату Верховной Рады в 2021 году составят 2 млрд 535 млн 662,2 тыс. грн.

Из этой суммы 1 млрд 295 млн 418,5 тыс. грн заложено на «осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады». Большую часть этой суммы составляют расходы на зарплату и начисления на неё для народных депутатов – 655,411 млн грн.

Ещё 1 млрд 156 млн 509,8 тыс. грн предлагается направить на «обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады». Из этой суммы 746,722 млн грн направят на управление делами, 150,315 млн грн – на автобазу парламента, 234,767 млн грн – на управление административными зданиями, 4,1 млн грн – на работу парламентской столовой.

На освещение деятельности парламента заложено 83,734 млн грн, из которых 56,582 млн грн – на деятельность телеканала «Рада», а 27,152 млн грн – на деятельность газеты «Голос Украины».

Постановление также определяет расходы на одного народного депутата в 2021 году. Так, на компенсацию проезда народный избранник может получить 90 тыс. грн, на канцелярию – 1,5 тыс. грн; на телефонные разговоры – 4,89 тыс. грн, на командировки помощников - 8 тыс. грн; на оплату помещений в избирательных округах – 2 тыс. грн, на организацию и проведение встреч с избирателями – 670 грн.

Также на компенсацию стоимости аренды жилья или найма номеров в отелях для каждого депутата заложено 237,9 тыс. грн.

Таким образом, на каждого депутата в 2021 году предусмотрено 344,31 тыс. грн.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

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Автор: Дмитрий Шварц